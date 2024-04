Transports routiers: investissements de 1,2 G$ en Montérégie

Québec vient de déposer la liste de projets routiers et maritimes du ministère des Transports en Montérégie pour les années 2024-2026: celle-ci totalise des investissements de 1 213 976 000 $. Il s’agit d’une augmentation de 220 M$ par rapport à l’année dernière.

« Les sommes octroyées permettent le déploiement de nombreux projets significatifs », a annoncé la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, en conférence de presse le 5 avril à Boucherville.

« Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités », a poursuivi la ministre.

Une partie des travaux s’amorceront cette année et l’an prochain, tandis que d’autres prendront leur envol en 2026.

Boucherville

– Asphaltage de la route 132, incluant certaines bretelles des boulevards Marie-Victorin et De Montarville, entre l’autoroute 20 et la rue De Montbrun

Remplacement des luminaires de la route 132, entre la rue Cicot Nord et le boulevard De Montarville

Réparation de la station de pompage, à l’intersection de la route 132 et du boulevard du Fort-Saint-Louis

Brossard

– Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 10, dans les 2 directions, entre les autoroutes 30 et 35, et réaménagement de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 10 et 35

– Modification des feux de circulation à l’intersection de la route 134 (boul. Taschereau) et de la voie de desserte de l’autoroute 10 ouest

Candiac

– Réparation du pont d’étagement de l’autoroute 930 au-dessus de l’autoroute 15

La Prairie

– Réaménagement de la route 104 entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu

Longueuil

– Asphaltage de la route 116, en direction est, entre la route 112 et le boulevard Seigneurial

– Asphaltage du boulevard Taschereau, entre l’autoroute 20 et le pont Jacques-Cartier

Élargissement de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville

Réparation de la station de pompage, à la jonction des routes 112 et 116

Réparation de ponceaux sur la Rive-Sud de la région de Montréal

Sainte-Julie

– Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20, en direction est, et aménagement de bretelles, entre Sainte-Julie et Belœil

Sainte-Martine

– Travaux de correction de courbe sur la route 138

Saint-Lambert

– Asphaltage de l’autoroute 20, en direction est, entre l’autoroute 10 et l’avenue Notre-Dame

– Réparation du pont d’étagement et des murs de soutènement de l’autoroute 20/la route 132, au-dessus de l’avenue Notre-Dame

Varennes

– Réparation des ponts d’étagement de l’autoroute 30, au-dessus du chemin de la Butte-aux-Renards et de la montée de Picardie.