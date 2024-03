Autoroute 20: reprise des travaux entre Sainte-Julie et Beloeil

Dès le 2 avril, il y aura reprise du chantier pour aménager une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil. En vue de ces travaux, les trois premiers kilomètres de la voie réservée, qui étaient disponibles depuis le début décembre 2023, devront être refermés dès le 27 mars.



Afin de limiter les répercussions de ce chantier, les entraves se feront le soir ainsi que la nuit et le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévient qu’il y aura plusieurs fermetures complètes ou occasionnelles dans ce secteur.



– Fermetures occasionnelles d’une direction à la fois de l’autoroute 20, entre la rue Principale à Sainte-Julie et la montée Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Mathieu-de-Beloeil avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée.



– Fermetures complètes occasionnelles de la bretelle de sortie ou d’entrée no 102 (Sainte-Julie/Saint-Amable/Saint-Bruno-de-Montarville) de l’autoroute 20 en direction est ou ouest.



– Fermetures complètes occasionnelles de la bretelle de sortie ou d’entrée no 105 (McMasterville/Saint-Basile-le-Grand/Saint-Amable) de l’autoroute 20 en direction est ou ouest.



– Fermetures complètes occasionnelles de la bretelle de sortie ou d’entrée no 109 (Beloeil/rue Saint-Jean-Baptiste/Saint-Mathieu-de-Beloeil) de l’autoroute 20 en direction est ou ouest.



– Fermetures complètes occasionnelles de la bretelle de sortie no 83 (A-20 est/Québec) menant de l’autoroute 30 en direction est à l’autoroute 20 en direction est.



Les travaux se poursuivront jusqu’en novembre et ils pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.