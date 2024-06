Sainte-Julie: du trafic en raison de travaux pour améliorer… le trafic!

Lors de l’assemblée publique du 11 juin, la question du trafic aux heures de pointe sur le chemin du Fer-à-Cheval, en particulier à l’intersection du boulevard Nobel, a été évoquée puisque la circulation à cet endroit semblerait plus problématique que jamais.



« Depuis quelques mois, avec les travaux qui ont recommencé pour l’élargissement de l’A-20, on note tout simplement un trafic qui est beaucoup plus dense à cet endroit que durant l’hiver et même à la fin de l’automne dernier », a expliqué le maire, Mario Lemay.



Il a ajouté qu’on observe une déviation du trafic à l’approche de l’intersection des autoroutes 30 et 20, qui est très achalandée. Les conducteurs « coupent » plutôt par Saint-Bruno via le rang des 25 et arrivent donc par le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie, ce qui accentue la circulation dans la ville aux heures de pointes notamment.



Le maire a précisé qu’il a parlé à l’ingénieur principal du ministère des Transports dans ce dossier, mais il semble bien que la patience sera de mise pour les citoyens et les automobiliste à Sainte-Julie. « Une fois que la troisième voie sera en opération, ça va permettre une plus grande fluidité et par conséquent va amener moins de monde à prendre la route de Saint-Bruno et chemin du Fer-à-Cheval. »



« Donc peut-être que l’année prochaine, on devrait avoir accès à une bonne partie de cette troisième voie qui n’est pas encore accessible. Le trafic dense, il sera après la sortie 105 et non plus la sortie 102, qui est la sortie de Sainte-Julie », a-t-il souhaité.