Surveillance par radar photo sur l’A-20 à Sainte-Julie

Avis aux automobilistes, le chantier d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est entre Sainte-Julie et Beloeil pourrait faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a précisé que cette surveillance a pour but d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs, car en dehors des heures de pointe, certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse qui est de 80 km/h en tout temps dans la zone de chantier.



Le Ministère a indiqué qu’une signalisation installée en amont en informera les conducteurs et a ajouté que, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.