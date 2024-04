Aéroport: Sainte-Julie accueille favorablement les récentes mesures de mitigation

Trois nouvelles mesures de mitigation ont été adoptées récemment par l’Aéroport métropolitain de Montréal (MET) et celles-ci viennent s’ajouter à l’interdiction des vols bruyants de nuit entrée en vigueur depuis le 1er avril 2024. Pour leur part, les maires de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand ont déclaré « accueillir favorablement » ces trois nouvelles mesures.



Rappelons dans ce dossier que les maires des trois villes voisines de l’aéroport ont participé au cours des dernières années à des exercices de consultation et fait part de leurs préoccupations. Parmi elles, il y avait au premier chef les inquiétudes des concitoyens de voir s’accroître les nuisances causées par les activités de l’aéroport, dans le cadre de l’implantation du plan de développement de MET.



Les trois mesures



1. Interdiction des essais moteurs de 23 h à 6 h, une mesure qui s’inscrit dans la continuité de l’interdiction des vols bruyants de nuit. Les transporteurs et les entreprises de maintenance se verront dans l’impossibilité d’y effectuer des essais mécaniques de leur moteur de nuit. Une certaine flexibilité pourrait être accordée pour les services d’urgence. Le MET indique que cette mesure sera en vigueur au mois de mai, afin de laisser le temps à l’aéroport de respecter ses obligations de consultation avec les intervenants concernés.



2. Décollage rapide obligatoire à la piste 06G. Cette mesure imposera aux aéronefs d’effectuer une manœuvre de décollage plus rapide afin d’atteindre l’altitude maximale permise avant l’empreinte de l’autoroute 30. De cette manière, l’impact sonore des avions sera réduit. « La demande de modification des manuels de pilotage (CAP et CFS) sera déposée dès le mois de mai et sera en vigueur à l’obtention des autorisations de NAV Canada et Transport Canada. Ces derniers pourraient émettre certaines exceptions pour des questions de sécurités. Cette mesure fait l’objet d’une compétence partagée entre l’autorité aéroportuaire et NAV Canada », est-il indiqué dans le résumé des mesures.



3. Virage à gauche. « Cette mesure imposera un nouveau trajet aérien qui éloignera les avions commerciaux et les autres avions qui naviguent aux instruments (IFR) des quartiers résidentiels, est-il précisé. Pour l’instant, les corridors aériens s’approchent de Sainte-Julie et survolent Saint-Bruno-de-Montarville. Avec cette nouvelle route, les avions commerciaux effectueront un virage à gauche dans l’axe de l’autoroute 30. Ce faisant, ils évitent de survoler Sainte-Julie et Saint-Bruno-de-Montarville. Cette mesure est complètement de compétence de NAV Canada et Transport Canada et s’inscrit dans le cadre d’une grande révision des corridors aériens présentement en cours. Une telle mesure peut exiger de 12 à 18 mois de travail avant d’être en vigueur et devra se soumettre à un examen exhaustif. Néanmoins, l’autorité aéroportuaire s’engage à soumettre officiellement la demande en mai et à effectuer les suivis appropriés en concertation avec les élus de la région », est-il souligné.



Il est à noter que ces trois mesures étaient dans le mémoire qui a été adopté par les conseils municipaux des trois villes et remis à l’aéroport lors de la consultation publique de 2022.



Demeurer vigilant



« Les discussions entre nos trois Villes et l’aéroport progressent positivement comme en témoignent les différentes mesures mises en place récemment et dans les dernières semaines, a fait savoir le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. À cet effet, nous remercions l’aéroport pour son ouverture. Nous continuerons à travailler en collaboration et à suivre la situation de près afin que la qualité de vie de nos citoyens ne soit pas affectée par les activités aéroportuaires actuelles et futures. »



Pour sa part, président-directeur général de MET – Aéroport métropolitain de Montréal, Yanic Roy, a fait cette déclaration par voie de communiqué : « Le changement de vocation de l’aéroport constitue également un changement de culture dans la façon de collaborer avec la communauté. Nous croyons que l’aéroport doit s’adapter à son environnement. Nous sommes heureux du travail conjoint avec les élus qui a été effectué pour mettre en œuvre les recommandations des Villes de Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile. Cela démontre qu’une approche de développement inclusive et constructive mène au meilleur résultat pour les citoyens. »