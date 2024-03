Boucherville : soirée d’information sur un futur parc

La Ville de Boucherville tiendra une soirée d’information et de consultation au sujet de l’aménagement d’un nouveau parc près de la rue des Ateliers.

En 2021, la Ville de Boucherville a acquis 192 052 pieds carrés de terrains ainsi que les bâtiments qui s’y trouvaient et appartenant au Groupe Dufault électrique et au Groupe Desrochers situés près des rues de Montbrun, des Ateliers et la route 132. La transaction s’élevait à 5 127 000 $.

La Ville projette aménager à cet endroit un parc. Elle souhaite maintenant informer les citoyens du secteur des démarches effectuées jusqu’à maintenant, et les consulter sur l’aménagement de ce futur espace vert.

La soirée d’information aura lieu le 26 mars à 19 h à l’hôtel de ville. Elle pourra également être suivie en direct via le site Facebook de la Ville.

Les Bouchervillois peuvent aussi faire part de leurs commentaires sur la plateforme de consultation publique Trait d’union.