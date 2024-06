Proanima déborde d’animaux abandonnés

Proanima déborde d’animaux et peine à trouver de nouvelles familles d’accueil. Les abandons ne cessent d’arriver, en plus des animaux errants, mais les demandes d’adoption, elles, se font de plus en plus rares, déplore l’organisme qui assure les services animaliers dans la région et qui est basé à Boucherville.

«Ça fait 12 ans que je travaille ici et j’ai l’impression que la situation est pire que par le passé», constate la coordonnatrice aux communications, Patricia Durocher, même si elle ne peut le confirmer statistiques à l’appui.

Les demandes d’adoption se font au compte-goutte ces dernières semaines et ce sont plus de 60 animaux qui sont présentement disponibles pour se trouver une nouvelle famille, signale le refuge.

Et de plus, il existe une liste d’attente de gens qui veulent se départir de leur animal de compagnie, ajoute Mme Durocher.

Les raisons qui expliquent cette situation seraient principalement liées aux difficultés qu’ont les gens à trouver des logements qui acceptent les animaux, ainsi que les frais vétérinaires qui ont explosé ces derniers mois.

Ce sont principalement des chats qui se retrouvent sans maître, une vingtaine de petites bêtes exotiques et cinq chiens. « Actuellement, on a un gros problème avec les lapins, note Mme Durocher. On est vraiment rendus au stade où il nous faut plus d’adoptants.»

Elle est d’avis que le début de l’été et les vacances qui arrivent constituent un frein aux adoptions. «Selon différentes sources, plusieurs autres refuges seraient aux prises avec un problème similaire», signale-t-elle.

Proanima, dessert 14 municipalités de la Rive-Sud et de la Montérégie. Ce sont des animaux provenant principalement de Longueuil et de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se retrouvent le plus en grand nombre au refuge, le tout étant en proportion avec la population de ces villes.

Proanima demande donc l’aide du public pour trouver un maximum d’adoptants afin de sortir le plus d’animaux possible.

Les chiens et les chats en adoption sont tous stérilisés, micropucés, ils ont reçu leurs premiers vaccins et bénéficient d’une assurance maladie temporaire de 6 semaines. Les lapins sont également stérilisés, vermifugés et vaccinés contre la maladie hémorragique du lapin.

Pour plus d’information; le site web proanima.com