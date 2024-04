Grosse compétition de tennis de table à Boucherville

La saison 2023-2024 marque la 50e année d’existence du club de tennis de table de Boucherville qui sera l’hôte de la 10e édition de l’Open scolaire de Boucherville les 6 et 7 avril à l’école secondaire De Mortagne.

Cet évènement compétitif est ouvert aux joueurs des provinces du Canada et des États-Unis. Les meilleurs du pays tels Laurent Jutras-Vigneault (Québec), les frères Woodhorth (New Brunswick), Felix Gougeon (club de Boucherville) et Louis Bouchard (club de Boucherville), champion canadien en équipe l’année passée, ont confirmé leur présence.

Le comité organisateur du club s’attend à tout un spectacle au cours des deux jours de compétition. Plus de 150 joueurs participeront dans les différentes catégories. Le club de Boucherville sera bien représenté.

Le club est à la recherche d’arbitres bénévoles pour l’occasion. Les horaires seront faits en fonction de leurs disponibilités. Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec Miguel Ruz au 438-878-5401 ou par courriel: tennisdetableboucherville@gmail.com