Le maire Jean Martel : « le plus beau métier que je puisse exercer »

Alors que l’on constate une série de démissions et d’absences pour cause de maladie chez les élus municipaux, le maire de Boucherville, Jean Martel, a tenu à préciser la semaine dernière son bonheur d’occuper ces fonctions.

« C’est le plus beau métier que je puisse exercer. Je suis très heureux, et très épanoui depuis 15 ans. »

Plusieurs élus municipaux ont quitté leur poste depuis les dernières élections. Certains se disent victimes d’intimidation de la part des citoyens ou de rapports tendus entre collègues.

La démission de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a été la goutte qui a fait déborder le vase. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a même annoncé l’entrée en vigueur d’une aide psychologique pour les élus et leurs familles.

Bon climat

Le climat à Boucherville est bon et respectueux. « Je voulais remercier la population, mes collègues conseillers, mes collègues maires des autres villes, ainsi que les représentants d’organismes. Je suis choyé », a déclaré le maire.

« Je ne veux pas minimiser ce que les autres vivent, mais je voulais témoigner de ce que moi je vis. J’ai cette chance et, comme je mentionne parfois, à part quand j’ai été moniteur de terrain de jeu, qui était l’un des plus beaux emplois que j’ai eu dans ma vie, celui d’être à votre service comme maire de la municipalité est vraiment le plus bel emploi que j’ai eu la chance d’occuper dans ma vie », a conclu le maire.

Des 8000 élus municipaux au Québec, 741 ont quitté leurs fonctions depuis 2021.