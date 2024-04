Financement du transport en commun : le maire Martel s’oppose à une surtaxe

Les élus municipaux de Boucherville pourraient éventuellement prendre position sur l’imposition ou non d’une nouvelle taxe pour financer le transport en commun. Le maire Jean Martel, se dit, pour sa part, personnellement opposé à cette idée.

On se rappellera qu’il a été l’un des seuls maires à s’opposer au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à la taxe de 59 $ imposée depuis janvier sur les plaques d’immatriculation pour financer le transport collectif.

« Il y a certains maires qui proposent de la faire passer de 59 $ à 228 $, ce à quoi personnellement je m’oppose », a-t-il déclaré cette semaine dans sa capsule.

Il est d’avis qu’un débat social important devrait être fait sur le transport en commun.

« Le déploiement du REM entraîne beaucoup de manques à gagner. Il pourrait être ralenti », dit-il

Il souligne par ailleurs que 12 % de la quote-part versée à l’agglomération de Longueuil sont destinés au transport en commun. « On a le fonds vert, il y a la taxe sur l’essence, il y a des sommes qui sont accumulées dans d’autres fonds et qui pourraient être mises à contribution avant de créer de nouvelles taxes. « On plafonne ça où ? », questionne-t-il.

Les élus municipaux qui souhaitent augmenter la charge des automobilistes pour financer le transport en commun devront le confirmer en adoptant une résolution à cet effet d’ici le 31 mai prochain. Des négociations s’enclencheront par la suite avec la SAAQ, responsable de collecter les sommes.