Longueuil: la piste cyclable près du fleuve fermée pour l’été

La Ville de Longueuil entamera au cours du mois de mai les travaux d’amélioration de la promenade René-Lévesque, soit la piste cyclable entre la passerelle Normandie et la Pointe-du-Marigot.

Les travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne et l’accès à la piste cyclable sera donc interdit durant les travaux, notamment pour des raisons de sécurité, indique la Ville.

Parmi les améliorations qui seront apportées, on note l’élargissement de la piste cyclable le long du fleuve; l’ajout d’une station de réparation de vélos et compteur de vélos; le remplacement de l’éclairage par des lampadaires au DEL, ainsi que l’ajout de deux placettes et de deux aires de repos à la Pointe-du-Marigot et d’une plateforme d’observation pour les oiseaux aquatiques avec des panneaux d’identification.

Selon des analyses de la Ville, la piste cyclable avait atteint sa fin de vie utile. Un détour de 5,5 km est proposé par le réseau cyclable du secteur.

De la signalisation et du marquage au sol seront en place tout le long du détour pour guider les cyclistes.

Les travaux seront réalisés par la compagnie Eurovia Québec Construction inc pour un montant de 5,2 M$.