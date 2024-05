De nouveaux kilomètres de pistes et de nouvelles stations BIXI

Les liens cyclables de Longueuil seront bonifiés cette année de quatre nouveaux kilomètres et le réseau subira divers travaux de réfection. La Ville profite du Mois du vélo pour annoncer l’ajout de 20 stations BIXI, déjà visibles sur le territoire.

Les kilomètres supplémentaires seront situés sur le chemin de Chambly (entre ch. de la Savane et boul. Vauquelin; sur le boulevard Julien-Bouthillier (rue Ovila-Hamel et rue Pierre-Thomas-Hurteau); sur la rue Pierre-Thomas-Hurteau (entre boul. Julien-Bouthillier et boul. Cousineau; sur la rue Saint-Georges (entre rue Jean-Bariteau et le passage à niveau); ainsi que sur boul. Roberval (entre les boul. Roland-Therrien et Béliveau).

Le réseau de pistes cyclables et de sentiers polyvalents fera aussi l’objet de travaux de réfection et de mises aux normes, répertoriés sur le site de la Ville de Longueuil.

Sur le territoire de Longueuil se trouvent maintenant une trentaine de stations BIXI, 200 vélos électriques et 70 vélos à assistance électrique en libre-service.

Les stations sont indiquées sur la carte interactive, qui permet aussi maintenant de situer les supports à vélo sur le réseau cyclable.