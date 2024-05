Les Folles Harmonies: 15 ans célébrés en musique

C’est sous le signe de la « douce folie » que la population est invitée à célébrer les 15 ans de l’ensemble vocal féminin a cappella Les Folles Harmonies avec un spectacle intitulé Les folies de nos 15 ans, qui plongera les amateurs dans l’univers des groupes que les choristes ont adoré au cours de leur adolescence.



L’ensemble vocal est composé d’une vingtaine de femmes, dont plusieurs sont de Sainte-Julie. Les grands succès de groupes bien connus comme ABBA, Queen, en passant par Beau Dommage et les 3 Accords, seront repris a cappella à la manière des Folles Harmonies, grâce aux arrangements de la cheffe de chœur, Gail Smith. Il est à noter qu’il y aura également au programme un hommage aux Cowboys Fringants.



Ce spectacle spécial des Folles Harmonies sera présenté le samedi 8 juin à 19 h 30 à la salle Marcel-Dulude située au 530, avenue Clairevue Ouest, à Saint-Bruno-de-Montarville. Les billets sont présentement disponibles à 25$ en prévente et 30$ à la porte. Le spectacle sera suivi d’une soirée festive et un buffet sera servi.