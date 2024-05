Première Politique de gestion de la circulation à Varennes

La sécurité routière est un enjeu qui est souvent évoqué lors des assemblées publiques, mais également dans les échanges entre les citoyens et les élus. C’est dans un tel contexte que la Ville de Varennes a dévoilé sa toute première Politique de gestion de la circulation.



Le document d’une quarantaine de pages a été élaborée par le Comité de sécurité publique. Il s’agit d’un outil de référence qui aborde nombre de sujets tels que l’atténuation de la circulation, les mesures de sensibilisation, la signalisation, le marquage, l’aménagement des voies cyclables et piétonnes ainsi que le traitement des demandes des citoyens. Il regroupe l’ensemble des moyens qui peuvent être mis en place et les critères à considérer pour chaque type de problématique.



« Face à l’augmentation du nombre de véhicules et des modes de transport, il était essentiel d’agir pour gérer les conflits d’usages et les comportements qui peuvent compromettre la sécurité des gens », a expliqué par voie de communiqué la présidente du Comité de sécurité publique, la conseillère Brigitte Collin.



Les membres du Comité de sécurité publique ont rappelé à la population que les enjeux de sécurité ne sont pas toujours liés à un aménagement déficient ou une signalisation insuffisante, mais également au comportement humain. « Il est donc impératif que tous les usagers de la route usent de civisme les uns envers les autres et partagent la route de manière équitable », est-il mentionné en conclusion du document.



La politique est disponible sur le site Internet de la Ville de Varennes à l’adresse https://ville.varennes.qc.ca/la-ville/vie-democratique/politiques-et-plans-d-action.

Afin d’effectuer un suivi plus efficace des problèmes de circulation, la Ville demande aux citoyens de consulter cette politique avant de formuler une requête. Un formulaire en ligne a été spécialement mis en place pour recueillir suggestions et plaintes : https://ville.varennes.qc.ca/nous-joindre#formulaire



