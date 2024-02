Vote par Internet: Sainte-Julie parmi les premières au Québec

Élections Québec a annoncé récemment que 21 villes participeront à un premier essai de vote par Internet au Québec lors des élections municipales de 2025 et parmi elles on retrouve Sainte-Julie et sa voisine, Beloeil.



Un appel d’intérêt avait été lancé par Élections Québec en mai 2023 auprès des municipalités de 20 000 habitants et plus. Parmi les villes sélectionnées, on retrouve les quatre municipalités les plus populeuses de la province, soit Montréal, Québec, Laval et Gatineau, mais également des villes de taille moyenne comme Drummondville, Granby, Rimouski, Rouyn-Noranda, Alma et Baie-Comeau.



« Nous sommes vraiment contents d’avoir été retenus », a déclaré la directrice des communications et des relations avec les citoyens à la Ville de Sainte-Julie, Julie Martin. Elle ajoute que c’est à l’automne qu’Élections Québec fera part de ses critères, mais on sait déjà que seul l’électorat d’un ou de quelques districts de chaque ville participante pourra voter en ligne. Les secteurs choisis devront représenter environ 10 % des électeurs de chaque municipalité.



Ces personnes pourront choisir de voter en personne plutôt que par Internet, si elles le souhaitent, puisque toutes les façons habituelles de voter seront maintenues. « Le vote en ligne va être accessible sur deux périodes de trois jours au cours desquelles les électeurs vont pouvoir voter 24 heures sur 24 », a expliqué aux Mordus de politique la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud-Drolet, le 24 janvier. « Pour l’instant, il n’est pas question de tester le vote par Internet aux élections générales de 2026. Ce n’est pas dans les cartons », a-t-elle confirmé.



Lors de cette première expérience, Élections Québec utilisera une solution de vote par Internet conçue par une entreprise spécialisée. Un appel d’offres a été lancé le 16 octobre 2023 pour trouver un fournisseur d’expérience. Le nom de l’entreprise retenue sera dévoilé d’ici l’été 2024, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux.