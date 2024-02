Renouvellement de contrat pour le directeur général de la Ville de Varennes Sébastien Roy

Le conseil municipal de Varennes est fier d’annoncer le renouvellement du contrat de Sébastien Roy au poste de directeur général de la Ville pour une durée de cinq ans. Administrateur de sociétés certifié (ASC), détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en gestion de villes et de métropoles, d’une maîtrise en science politique et d’un baccalauréat en science politique / concentration économique, il occupe ce siège depuis 2010.



« Les élus municipaux sont unanimes à l’égard de la performance de Sébastien Roy et de ses multiples réalisations à titre de directeur général. Sa gestion rigoureuse des services municipaux, sa dextérité pour administrer les ressources publiques et sa vision de prospérité pour Varennes ont contribué aux succès que nous connaissons depuis quinze ans », déclare le maire Martin Damphousse.



Un tandem redoutable!



Complices de la première heure, Sébastien Roy et le maire Martin Damphousse ont orienté le conseil municipal sur la voie du développement économique en mettant en place un modèle qui a permis de donner un nouveau souffle aux parcs industriels de Varennes. À l’échelle du Québec et sur le plan régional, Sébastien Roy intervient régulièrement comme expert en fiscalité municipale, en gestion du territoire et en innovation. Il est impliqué et demeure collaboratif à l’égard de ses collègues gestionnaires municipaux. Sa disponibilité et son partage de connaissances sont exemplaires.



« Je remercie le conseil municipal pour cette confiance renouvelée et j’exprime aussi ma fierté envers tous les employés de la Ville qui m’épaulent quotidiennement. Les Varennois peuvent compter sur une administration municipale stable, professionnelle et hautement dévouée », affirme Sébastien Roy.