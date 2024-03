Assemblée publique: Sainte-Julie se prépare pour l’été

L’été approche puisque de nombreux points à l’ordre du jour de l’assemblée publique du 12 mars concernaient des travaux aux parcs et espaces verts de la Ville de Sainte-Julie.



Beaucoup de jeunes adeptes de planche à roulettes espéraient depuis longtemps les débuts du chantier pour un nouveau Skatepark et le conseil municipal a adjugé le contrat concernant des travaux de construction et d’aménagement d’un parc de planche à roulettes de type plaza au parc N.-P.-Lapierre à l’entreprise Marc-André Paysagiste pour un montant total de 1 962 499,67 $ incluant la réserve pour imprévus.



De plus, les élus ont accordé le contrat concernant des travaux de reconstruction et d’aménagement du terrain de baseball à l’école Arc-en-ciel à l’entreprise Senterre entrepreneur général pour une somme de 423 719,99 $, incluant la réserve pour imprévus.



Finalement, la Ville a donné le mandat concernant des travaux de réfection de pistes cyclopédestres sur la rue Borduas et au parc N.-P.-Lapierre à l’entreprise Les Pavages Ultra pour un montant total de 102 573,36 $.



Et comme ces sportifs sont parfois un peu trop énergiques, le conseil a convenu de joindre le regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en vue de l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029.