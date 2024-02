Résumé de l’assemblée publique du 13 février à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 février à l’hôtel de ville et diffusée sur sa page Facebook.



Le conseil a proclamé le 8 mars « Journée internationale des droits des femmes » et par la même occasion, le maire Mario Lemay a salué « le travail, les accomplissements, les réalisations et la force de toutes les femmes passées et présentes, qui ont permis et qui permettent aux femmes de continuer à briser des plafonds de verre ».



Plusieurs travaux



Le printemps approche et de nombreux travaux figuraient à l’ordre du jour. Les élus ont entre autres adopté qu’un règlement décrétant des travaux de réaménagement du parc Desrochers pour un montant de 1 366 000 $ soit présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

Toujours au parc Desrochers, la Ville a fait savoir qu’elle a rejeté les soumissions déposées concernant le contrat de services professionnels pour la conception et la construction d’une piste à rouleaux (Pumptrack).



Le conseil a adjugé le contrat concernant des travaux de gainage d’aqueduc sur diverses rues à l’entreprise Foraction pour un montant total de 844 551 $, incluant la réserve pour imprévus.



Les élus ont accordé le contrat concernant des travaux de planage-asphaltage sur les rues Jacques-De Sainte-Hélène et des Frênes et sur l’avenue du Mont-Saint-Bruno à l’entreprise Pavages Métropolitain pour un montant de 861 043,97 $.



Et finalement, la Municipalité a autorisé le directeur du Service des loisirs à déposer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Julie, une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture (PPDSAC) du ministère de la Sécurité publique.