Trois boursiers affiliés au Club de golf de La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie

Golf Québec et la Fondation Aléo soutiennent plusieurs athlètes de la relève en leur offrant 90 000 $ en bourses et services pour la poursuite de leurs objectifs sportifs et scolaires.



Le Programme de bourses Golf Québec de la Fondation Aléo a été créé de concert par les deux organismes afin d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs en les sensibilisant à l’importance primordiale de leurs études tout en poursuivant leur carrière sportive.



Parmi les récipiendaires, on retrouve Charles-Edmond Proulx de l’école secondaire de Mortagne, de même que deux anciens élèves maintenant étudiants au niveau collégial, soit Nicholas Girard et Thomas Carrière, tous trois affiliés au Club de golf de La Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie.



Chacun a reçu une bourse de 2 000 $. Pour sa part, Charles-Edmond Proulx en est à sa deuxième bourse avec la Fondation Avéo. L’étudiant en cinquième secondaire est membre de l’équipe du Québec et a remporté le Championnat provincial chez les bantams en 2022.