Vandalisme au parc des Tuileries à Sainte-Julie

Un acte de vandalisme a été perpétré sur la glissade du parc des Tuileries à Sainte-Julie. C’est la troisième fois que cet endroit est la scène de vandalisme, dont deux en moins d’un an. Cette fois, c’est la glissade qui a été défoncée et rendue inutilisable. Le module de jeux sera inaccessible pour une durée indéterminée puisque celui-ci doit être réparé une fois de plus et cela pourra prendre jusqu’à un minimum de 3 mois.



D’autres actes de vandalisme ont été rapportés cette semaine, notamment au parc Ringuet. Rappelons à ce sujet qu’un délit pour le moins spectaculaire avait été rapporté le 4 octobre au parc Ringuet, où un module de jeux a été complètement détruit par un incendie. Les pompiers avaient été appelés sur les lieux à 21 h 30 et, à leur arrivée quelques minutes plus tard, le module était déjà irrécupérable.



Sur sa page Facebook, la Ville de Sainte-Julie a dit déplorer ces gestes irrespectueux « qui sont considérés comme un manque de civisme. Chaque acte de vandalisme représente des coûts importants pour la Ville et les citoyens. Si vous êtes témoin d’un acte de vandalisme, il est important de contacter la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent au 450 536-3333 ».