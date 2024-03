CPE et garderies: de nouvelles places à Boucherville, Varennes et Longueuil

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a annoncé le 15 février le développement de 1 197 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance, et plus de 900 d’entre elles seront créées en quelques semaines seulement, dont notamment à Boucherville, Varennes et dans l’agglomération de Longueuil.



La ministre de la Famille, et député de Verchères, a affirmé dans son communiqué avoir innové afin que les places soient rendues disponibles rapidement pour les familles de partout au Québec. Pour ce faire, il a fallu identifier des projets en cours de développement qui stagnaient, notamment parce que le service de garde n’avait pas de terrain ou de plan de conception pour mener à bien son projet. Les places ainsi récupérées ont été redistribuées pour des projets avec un potentiel rapide de réalisation et qui ne nécessitent que peu ou pas de travaux.



Ainsi, 75 places poupons ont été autorisées dans la région, soit à Boucherville (15 au CPE La ruche magique et 5 à la garderie Les minis cachalots), à Saint-Hubert (10 à la garderie Les petits génies au berceau, 10 à la garderie Le Groupe Sheng Hao, 10 à la garderie 9375-4265 Québec Inc. et 5 au CPE la Voie lactée) ainsi qu’à Brossard (20 à la garderie Roya).



Aussi, 24 places ont été autorisées en CPE à Varennes (3 à Matin Soleil), à Boucherville (3 à La Ruche magique), à Saint-Hubert (10 à la Garderie 9375-4265 Québec Inc.) et à Longueuil (8 à La Petite semence).