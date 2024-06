Boucherville forcée de réduire la pression d’eau

À la suite d’un bris d’aqueduc important survenu hier sur un équipement de l’agglomération de Longueuil qui alimente Boucherville en eau potable, la Ville a été dans l’obligation de réduire la pression d’eau. Elle demande aux citoyens de réduire le plus possible la consommation jusqu’à nouvel ordre.

La Ville ne connait pas encore les causes de ce bris et ne peut indiquer à quel moment la situation reviendra à la normale.

Les équipes de Longueuil travaillent activement à la réparation de la conduite.



La consommation d’eau destinée à l’arrosage des pelouses et des aménagements paysagers ainsi qu’au remplissage des piscines, lavage des voitures et nettoyage extérieur est strictement interdite.



Jeux d’eau

En pleine canicule, la Ville a dû fermer le jeu d’eau au parc Marguerite-A.-Tellier. Les jeux d’eau de Brouage et Antoine-Girouard demeurent ouverts pour le moment.



Les citoyens qui souhaitent se rafraîchir sont invités à utiliser les piscines intérieures et extérieures du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, la bibliothèque et le Café centre d’art.