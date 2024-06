Avis d’ébullition sur tout le territoire de Boucherville en raison de travaux urgents

À la suite d’un bris d’aqueduc majeur survenu hier en fin de journée, sur un équipement de l’agglomération de Longueuil qui alimente en eau potable la municipalité de Boucherville, la Ville se doit d’émettre un avis d’ébullition d’eau touchant, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble de la population.



Cette mesure fait suite aux récents travaux de réparation de la conduite, lesquels se sont avérés concluants. La reprise en alimentation d’eau dans le réseau impose un avis d’ébullition (au moins une minute à gros bouillons avant de la consommer), dans l’attente d’une confirmation de la conformité de l’eau.

Cette eau préalablement bouillie (ou l’eau embouteillée) doit être employée pour tous les usages suivants :



• Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

• Boire ou préparer des breuvages;

• Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

• Fabriquer des glaçons;

• Se brosser les dents et se rincer la bouche;

• Abreuver des animaux de compagnie.