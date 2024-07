Boucherville approuve l’entente avec les policiers

Les élus de l’agglomération de Longueuil, à l’exception du maire de Saint-Bruno-de-Montarville Ludovic Grisé Farand qui a exprimé sa dissidence, ont entériné le 4 juillet l’entente intervenue avec la Fraternité des policiers et policières de Longueuil concernant la nouvelle convention collective couvrant la période de 2023 à 2027.



Les parties ont entamé les rencontres au printemps 2022 concernant divers sujets relatifs aux mouvements de main d’œuvre. La Ville a déposé son projet de négociation en octobre 2022.

La convention collective des policiers et policières prenait fin le 31 décembre 2022.

Les discussions se sont intensifiées en janvier 2024 et ont permis de conclure une entente de principe avec la Fraternité le 23 mai pour une convention de cinq ans couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Augmentations salariales

Les augmentations des salaires prévues à l’entente sont de 13,5 % pour les cinq années, ainsi que 10% de rattrapage salarial (dont 0,7% offert en jours de maladie), justifié par l’écart au marché spécifique des policiers municipaux du Québec.

La présente entente a été acceptée à la majorité par l’assemblée générale des membres de la Fraternité, tenue les 17 et 18 juin 2023.

À terme, soit au 31 décembre 2027, le coût global des améliorations des conditions de travail apportées à la convention collective avant les indexations et le rattrapage représente 1,09% par année ou 0,65% pour l’ensemble de la durée de la convention collective, de 2023 à 2027 inclusivement.

Les sommes pour la rétroactivité sont déjà réservées aux états financiers. Les sommes des années subséquentes seront prévues aux budgets futurs.

Principales avancées

• Flexibilité de gestion

• Projets subventionnés;

• Minimums de personnel;

• Cadets;

• Préposé à la règlementation;

• Utilisation des GPS.

• Transformation organisationnelle

• Transformation des postes: diminution du temps supplémentaire et amélioration du service citoyen (Détention, Bureau de la qualité, etc.).

• Processus et mouvements de main d’œuvre

• Répartition plus efficace du temps supplémentaire;

• Promotion par section pour la valorisation de l’expertise;

• Sélection plus stricte pour les postes de gestion;

• Comblement de poste à durée indéterminée pour le maintien de l’expertise.

• Organisation du travail et du temps

• Amélioration de la couverture des horaires Patrouille cycliste et Patrouille nautique;

• Mécanisme de prise de congés permettant une meilleure planification;

• Banque maladie payée en début d’année pour minimiser l’absentéisme ponctuel.