Découvrir les produits de l’érable à Sainte-Julie

Le printemps est dans l’air avec les températures douces des derniers jours. Rappelons à ce sujet que la quatrième édition du Marché des sucres se tiendra le samedi 23 mars, de 10 h à 16 h, à la place publique située à proximité du 550, boulevard Saint-Joseph.



Une trentaine de commerçants agroalimentaires seront installés à cet endroit et des îlots de chaleur ainsi qu’une zone de restauration seront aménagés pour permettre aux visiteurs de manger sur place. Il y aura des prestations musicales du groupe Pozé et de la tire sur la neige. Pour les citoyens d’âge primaire et préscolaire, il y aura des heures du conte. Des ateliers sur l’évolution des outils liés au temps des sucres sont prévus et un kiosque de l’équipe de l’environnement de la Ville de Sainte-Julie sera sur place.

Il est à noter que, sur le site du marché, les chiens sont interdits.