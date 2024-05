C’est la Fête au Vieux-Village à Sainte-Julie le 1er juin

La Fête au Vieux-Village de Sainte-Julie se tiendra le 1er juin, de 10 h à 16 h 30, à la place publique située à l’angle de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph. Lors de cette journée, les citoyens sont invités à profiter des activités familiales gratuites et à découvrir la cinquantaine de commerçants participants.



Comme c’est maintenant la tradition à Sainte-Julie, plusieurs activités permettront aux petits et aux grands de s’amuser, alors que les participants pourront tester leurs habilités à travers divers jeux de kermesse afin de récolter des coupons leur permettant de participer aux tirages tout au long de la journée.



Au cœur de la place publique, on présentera également des numéros de danse, de théâtre ainsi que des prestations musicales de l’artiste julievillois Gabriel Pelchat. Il est à noter que, cette année, des jeunes âgés entre 5 à 17 ans participant à La grande journée des petits entrepreneurs seront également sur place pour présenter leur entreprise.



Il est à noter qu’en cas de pluie, la fête sera déplacée le 2 juin.