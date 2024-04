Une autre découverte à l’église de Sainte-Julie

Après la toile disparue du peintre Ozias Leduc, voilà qu’un autre pan de l’histoire de l’église de Sainte-Julie se dévoile.



À l’automne 2023, les marguilliers de la paroisse Sainte-Julie ont entrepris de faire du ménage dans le sous-sol de l’église et ils ont été fort étonnés de découvrir deux plaques funéraires dont personne ne connaissait l’existence.



« Ces plaques funéraires sont celles des deux premiers curés de la paroisse de Sainte-Julie, a expliqué le président de l’assemblée de Fabrique, Daniel Richard. La première est celle de l’abbé Joseph Théoret, premier curé de la paroisse, de 1852 jusqu’à 1864. Il est décédé à l’âge de 53 ans et 10 mois en 1864. D’ailleurs, nous retrouvons une rue à son honneur dans la ville de Sainte-Julie. »



« La deuxième plaque est celle du second curé, l’abbé Camille Daigneault, curé de 1864 jusqu’à son décès à l’âge de 64 ans en 1904. Il est à noter que c’est le curé Daigneault qui a entrepris la construction de l’église actuelle, soit de 1898 à 1902. Il est dit que l’abbé Daigneault participait activement au suivi de la réalisation des plans et de la construction de son église. »



M. Richard a rappelé que l’église actuelle est la seconde de la paroisse et qu’une première chapelle construite en 1851 servait de lieu de culte pour les quelques paroissiens de cette période. Ces plaques funéraires ont été restaurées cet hiver par la firme Monuments Roger Fontaine, de Saint-Hyacinthe. Avec l’autorisation du diocèse, elles sont maintenant installées en permanence dans l’église paroissiale. Le dévoilement a été fait les 13 et 14 avril par les marguilliers et le curé Sylvain Numbi.