Le député Stéphane Bergeron souligne le 2e anniversaire de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie

Le 27 février, le député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron, a commémoré dans une déclaration prononcée à la Chambre des communes, le deuxième anniversaire de l’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, en soulignant la bravoure dont fait preuve le peuple ukrainien.



«Il y a deux ans, la Russie de Poutine envahissait de nouveau l’Ukraine, qui résiste avec un courage forçant l’admiration. Si, jusqu’ici, le conflit ne dépasse pas ces frontières, on ne peut nier qu’il s’agit d’une ligne de front qui s’est ouverte entre les démocraties et les dictatures», a déclaré M. Bergeron.



«L’Ukraine veut rester libre et démocratique. La Russie de Poutine met en péril sa souveraineté, mais aussi la capacité du peuple ukrainien à vivre dans sa langue et sa culture. En tant que Québécois, nous ne pouvons que ressentir une solidarité particulière avec cette nation établie aux frontières d’un géant et qui résiste encore et toujours à l’envahisseur», a enchaîné le député de Montarville.



«Au milieu de ses villes dévastées, le peuple ukrainien donne au monde entier un exemple de la détermination requise pour défendre la démocratie contre le totalitarisme. Alors que d’autres conflits ont funestement captivé l’attention du monde, n’oublions pas celui qui se poursuit toujours en Ukraine. Réitérons plus que jamais notre appui total à la nation ukrainienne, car la défense de son territoire et de sa liberté, c’est aussi la nôtre. Rien n’est encore joué…Slava Ukraini!», a conclu Stéphane Bergeron.