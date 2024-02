Un finissage des plus réussis au bureau du député Stéphane Bergeron

C’est près d’une quarantaine de personnes qui ont pris part, le 26 janvier dernier, au finissage de l’exposition des œuvres de l’artiste-peintre julievilloise, Mme Francine Leroux, qui avait lieu au bureau de circonscription du député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron.



«Pour cette quatrième exposition au bureau de circonscription depuis que j’ai renoué avec une tradition initiée dès le début de mon parcours politique, il y a près de trois décennies, ce sont des œuvres colorées de Francine Leroux qui y enjolivaient les murs, et ce, depuis déjà quelques mois. Le finissage de cette exposition m’a donné l’occasion de souligner la prolifique carrière artistique de Mme Leroux. Ses filles, présentes pour l’occasion, m’ont signalé que la maison était pleine de toiles. Et c’est sans compter toutes celles qui ont trouvé preneur! Cette exposition ne constituait donc qu’un modeste échantillon de l’impressionnante production de Francine Leroux au fil des ans. C’est tout simplement remarquable!», de mentionner M. Bergeron.



Mme Leroux était visiblement ravie de retrouver les personnes qui s’étaient donné rendez-vous au bureau de circonscription pour ce finissage, dont certaines qu’elle n’avait pas vues depuis un certain temps. Pour plusieurs, ce furent donc de bien agréables retrouvailles! Conformément au souhait de la famille, une partie du prix d’achat des toiles exposées dans le cadre de cette exposition devait être versée à la Société Alzheimer Rive-Sud.



«J’aime à dire que les arts et la culture sont l’âme d’un peuple. Les autorités publiques ont donc le devoir d’en faire activement la promotion. C’est ainsi que je me fais un immense plaisir, en plus d’acquérir ponctuellement des œuvres, d’offrir à des artistes locaux la possibilité de faire montre de leur travail et de leur immense talent en exposant sur les murs du bureau de circonscription ou en agrémentant de leur art des cartes de vœux. C’est ma façon de contribuer à la vitalité des arts et de la culture dans notre circonscription et, par extension, au Québec!», de conclure Stéphane Bergeron.