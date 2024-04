La Rosière Sainte-Julie souligne en grand les 100 ans de Léo Fallu

La résidence évolutive La Rosière Sainte-Julie est fière de souligner le 100e anniversaire de naissance de monsieur Léo Fallu.



Né le 21 avril 1924 à Nouvelle, un petit village de la Gaspésie, le fils du cultivateur Georges Fallu et de Régina Allard est le quatrième d’une famille de dix enfants, qui comprend cinq garçons et cinq filles, et quatre d’entre eux sont toujours vivants.



Leurs parents sont des travailleurs acharnés qui ont fait preuve de courage et de débrouillardise, surtout après la grande crise économique. Dès l’âge de 14 ans, le jeune Léo a travaillé à temps plein à la ferme familiale, puis aussi à 17 ans dans des camps de bûcheron. Par la suite M. Fallu a exercé le métier de menuisier, de contremaître et de surintendant. D’ailleurs, il a construit seul un chalet à bras, sans outils électriques, où la famille a pu passer beaucoup de bon temps.



Il a fait la rencontre de Fabiola Nadeau de St-Omer en Gaspésie et ils se sont épousés en juin 1952 avant de s’installer à Montréal. De leur union sont nés quatre enfants, une fille et trois garçons, alors que le couple a été marié pendant 61 ans. M. Fallu a maintenant le bonheur d’avoir dix petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.



Il a travaillé fort jusqu’à l’âge de ses 65 ans et, au début de sa retraite et pendant de nombreuses années, il a fait beaucoup de ski alpin, même jusqu’à l’âge de 80 ans, du ski de fond et surtout du vélo. Le fait qu’il soit resté actif si longtemps explique sûrement sa belle longévité et il est étonnant de savoir qu’il a fait dix fois le tour de l’île, ainsi que trois fois le grand tour cycliste du Québec de 700 km.



M. Fallu a vécu seul à la suite du décès de son épouse en juin 2013, jusqu’à octobre 2022. Il était autonome et aimait aller marcher tous les jours. Sa famille dit souvent de lui qu’il est un homme exceptionnel qui a su maintenir une belle forme physique.



La résidence évolutive La Rosière Sainte-Julie est dont très fière de souligner le 100e anniversaire de naissance et, pour cette occasion spéciale, M. Léo Fallu eu droit à la visite du maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, de la députée à l’Assemblée nationale et ministre de la Famille, Suzanne Roy, ainsi que le député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron, qui ont tous apporté des cadeaux afin de souligner l’évènement très spécial.