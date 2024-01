Rentrée parlementaire à Ottawa

À la suite de la célébration du 5e anniversaire de Yves-François Blanchet à la tête du Bloc Québécois, du caucus présessionnel de son aile parlementaire, lequel a été précédé d’une tournée dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait le point sur ces événements et dévoilé le thème sous lequel ses collègues et lui entendent mener la session parlementaire, c’est-à-dire en continuant de se montrer «Dignes de confiance». «Contrairement aux libéraux et conservateurs, qui semblent vouloir s’engager dans une guérilla parlementaire extrêmement belliqueuse, le Bloc Québécois entend non seulement demeurer ‘‘l’adulte dans la pièce’’, mais il compte le faire dans cette bonne humeur contagieuse qui était clairement perceptible à Chicoutimi!», de déclarer M. Bergeron.



«Les Québécoises et Québécois savent qu’il leur est toujours possible de compter sur nous pour défendre leurs intérêts à Ottawa et pour mettre de l’avant des propositions positives qui traduisent leurs attentes et préoccupations. Alors que le nombre de nos concitoyennes et concitoyens qui peinent à joindre les deux bouts et à se trouver un logement est en constante augmentation, que des milliers de PME risquent la faillite en raison de la fermeture inexplicable du gouvernemental libéral, que nos médias sont malmenés par les géants du Web, et que notre langue et notre culture sont sur la corde raide, il est plus nécessaire que jamais de pouvoir compter sur la présence et le travail assidu des députés du Bloc Québécois. Devant un gouvernement fédéral et une opposition officielle qui semblent davantage préoccupés par la prochaine échéance électorale qu’à s’attaquer dès maintenant aux priorités de nos concitoyennes et concitoyens, le Bloc Québécois entend continuer à se montrer digne de leur confiance», de poursuivre le député de Montarville.



Voici les priorités du Bloc Québécois pour cette session parlementaire:



Le respect de la capacité d’accueil du Québec en matière d’immigration, ainsi que ses impacts sur le logement, les services publics et les finances du Québec;

La défense la langue française, ainsi que la culture et de l’identité québécoises, notamment dans la foulée de l’éventuel jugement sur la loi 21;

La lutte contre l’inflation et ses effets sur le coût de la vie, sur les aînés et sur le logement;

La lutte aux changements climatiques, notamment dans la foulée de l’entrée en activité de l’oléoduc Trans Mountain et des autorisations de forages pétroliers;

La lutte contre les ingérences, qu’elles soient le fait du gouvernement fédéral dans les compétences du Québec ou d’États étrangers contre notre démocratie.



«Par le passé, le Bloc Québécois a maintes fois eu l’occasion de démontrer qu’il était souvent le seul parti responsable au Parlement fédéral. En dépit du climat hostile qui s’installe peu à peu à la Chambre des communes, notre approche a toujours été et demeure de répondre aux attentes et aux préoccupations des Québécoises et Québécois. Il en sera de même au cours de cette session, car, comme à notre habitude, les députés du Bloc Québécois l’abordent avec sérieux mais dans la bonne humeur, conscients du fait que la confiance qui nous a été accordée est au cœur de notre engagement politique», de conclure Stéphane Bergeron.