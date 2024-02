Des travaux de 31 M$ à Boucherville

Le nouveau Programme triennal d’immobilisations 2024 (PTI) de Boucherville comprend plusieurs projets projetés au cours de l’année représentant des investissements totaux de 31 M$.

Parmi les principaux projets, 12,2 M$ seront consacrés entre autres à la réfection des infrastructures de rues complète,s incluant l’égout, l’aqueduc, les trottoirs, l’éclairage et le pavage.

Des travaux seront réalisés sur les rues Jacques-Racicot, De Tilly (en partie), Pierre-De Caumont, du Père-Marquette, Sabrevois et Marie-Chrétienne.

D’autres travaux

La Ville prévoit aussi effectuer la transformation du terrain de baseball au parc Pierre-Laporte en terrain synthétique (2,5 M$); procéder au gainage d’aqueduc et au remplacement des chambres de vannes et poste de pompage (2,3 M$); effectuer la réfection des égouts et aqueduc du parc de la rue Darontal (1,3 M$); la réhabilitation de trottoirs, de rues et resurfaçage (3,5 M$); aménager les parcs des Ateliers (phase 1 seulement) et Ocarina (1,5 M$); revitaliser la foresterie dans les parcs et les milieux naturels (0,5 M$); et remplacer certains des véhicules municipaux des travaux publics (0,8 M$).

Le PTI représente toujours les intentions d’investissements. Aucun contrat n’a encore été octroyé, mais des appels d’offres devraient être lancés bientôt.