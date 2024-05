Eau non traitée: emprunt de 4,5 M$ pour des travaux de mise à niveau

Afin de financer des travaux de construction, de réfection et de mise à niveau de certaines infrastructures du réseau local d’eau non traité, ainsi que la réalisation de diverses études, la Ville de Longueuil a adopté un règlement d’emprunt de 4,5 M$.



De ce montant, 1,64 M$ sont réservés au réseau de distribution d’eau non traitée et 1,45 M$ iront à la réfection de la station de pompage d’eau non-traitée.



La municipalité stipule que certains fonds provenant d’un accord intermunicipal avec Boucherville seront utilisés pour diminuer le montant de l’emprunt. De plus, une portion de l’emprunt, d’environ 875 000 $, sera remboursée grâce à une compensation imposée à un propriétaire de terrain.