Un nouveau projet de la MRC: de l’aide aux commerces de Sainte-Julie et Varennes

Les embûches ont été nombreuses pour les commerces de proximité au cours des dernières années et 2024 devrait amener également son lot de défis, estime la MRC de Marguerite-D’Youville, qui a lancé dans cette optique un nouveau projet « Ensemble, soutenons nos commerces locaux ».



Parmi ces défis, il y a les effets combinés de l’inflation qui affecte les finances des consommateurs, la pénurie de main-d’œuvre et la compétition de plus en plus accrue sur les plans régional et international. Dans un tel contexte, l’équipe du préfet de la MRC, Daniel Plouffe, a lancé ce nouveau projet pilote comprenant un investissement de 50 000 $ qui permettra aux entreprises de proximité de Sainte-Julie et de Varennes, entre autres, d’obtenir de l’aide pour valoriser l’achat local et favoriser le développement économique de la région.



« Une des actions récemment réalisées était d’engager une nouvelle conseillère aux entreprises afin de travailler directement avec les entrepreneurs dans le cadre de leurs projets de ressources humaines et en marketing numérique », a fait savoir M. Plouffe avant d’ajouter : « Leur pérennité dépend de la connaissance ainsi que de l’appui de la population envers les commerces de proximité. »



D’autres actions sont prévues en 2024, dont la présentation de douze commerces de la région à travers des vidéos promotionnelles réalisées en partenariat avec l’émission Vu & Reconnu de la chaîne de TVRS et partagées sur les réseaux sociaux. La MRC précise que les entreprises intéressées à participer au projet doivent être des commerces de proximité, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir pignon sur rue et être fréquentées par les consommateurs régulièrement (épicerie, boulangerie, café, fleuriste, etc.), puis passer par un processus de sélection d’un comité.



Une campagne de marketing d’influence sera aussi élaborée et on procèdera également à la mise en place d’un répertoire complet des entreprises grâce à une plateforme en ligne. De plus, plusieurs concours ouverts aux résidents du territoire de la MRC seront lancés pour promouvoir les produits locaux des commerçants participants.







Pour plus de détails, les entrepreneurs intéressés peuvent communiquer avec Ariane Lorrain-Hamel, conseillère aux entreprises, par courriel au alorrain@margueritedyouville.ca ou 450 583-3301, poste 224.