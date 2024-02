Varennes lance sa campagne : Viens travailler avec nous cet été!

La Ville de Varennes lance sa campagne de recrutement sous le thème « Viens travailler avec nous cet été ». Cette initiative vise à recruter des étudiants motivés pour occuper différentes fonctions enrichissantes pendant la saison estivale 2024. Chaque année à cette période, la contribution des jeunes anime et vivifie l’attrait de Varennes.



Conçue pour captiver l’attention des jeunes, la campagne aux couleurs vives se déploie à travers les installations municipales, les abribus ainsi que sur les médias sociaux. Le message est clair : travailler à Varennes cet été offre une expérience agréable, propice à créer des liens entre amis, tout en permettant de percevoir une rémunération intéressante. De plus, de nouveaux avantages destinés à favoriser la rétention sont mis en place, notamment des primes pour les employés du Service des travaux publics se distinguant par leur assiduité et leur excellent rendement ainsi que la possibilité de prendre une semaine de vacances sans solde pendant l’été. Régulièrement, les fils d’actualités des réseaux sociaux de la Ville diffuseront des messages pour relever le défi du recrutement.



Les postes à pourvoir comprennent des tâches de journalier à la tonte de gazon, aux travaux d’horticulture et à la voirie ainsi que d’animation d’événements et du comptoir de prêt, de préposé à la réglementation et de technicien en génie civil.



Les personnes intéressées sont invitées à consulter les offres d’emploi sur le site Internet de la Ville de Varennes : https://www.ville.varennes.qc.ca/la-ville/administration/offres-d-emploi. La date limite pour poser sa candidature est fixée à la fin du mois de mars.



» Cette expérience offre aux jeunes l’occasion de découvrir le fonctionnement interne d’une municipalité. Leur fiabilité, leur dévouement et leur belle énergie sont des atouts précieux, certainement très utiles pour construire un avenir avec nous. De nombreux employés municipaux ont commencé leur carrière en tant qu’étudiants! », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).