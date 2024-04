Le présumé espion qui travaillait à Varennes plaide non coupable

Le 5 avril au palais de justice de Longueuil, le présumé espion chinois qui travaillait à Varennes a plaidé non coupable à deux nouvelles accusations portées contre lui en février.



Rappelons dans ce dossier que Yuesheng Wang avait été embauché par Hydro-Québec en 2016 pour travailler au Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie, situé sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes.



En novembre 2022, lors de sa comparution par vidéoconférence au palais de justice de Longueuil, il a notamment été accusé d’avoir dérobé des renseignements stratégiques en lien avec les matériaux utilisés dans la fabrication des batteries pour alimenter, entre autres, des véhicules électriques.



Quatre chefs avaient été portés contre lui, soit obtention de secrets industriels, fraude pour avoir obtenu des secrets industriels, abus de confiance par un fonctionnaire public et utilisation non autorisée d’un ordinateur.



Le présumé espion a nié les accusations et a déclaré qu’il avait l’intention de se battre pour blanchir sa réputation. Il a été libéré sous plusieurs conditions, notamment celle de rendre son passeport chinois, d’accepter le suivi GPS et de se présenter à la GRC chaque semaine.



En février 2024, deux autres chefs d’accusation ont été portés contre lui par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en vertu de la Loi sur la protection de l’information. Il aurait commis des actes préparatoires au nom d’une entité étrangère et d’avoir informé de ses intentions la République populaire de Chine.



Yuesheng Wang a plaidé non coupable à ces deux nouvelles accusations le 5 avril et le tribunal devrait entendre d’autres arguments dans cette cause au début de mai.