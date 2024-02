D’autres accusations contre le présumé espion chinois qui travaillait à Varennes

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ajouté deux chefs d’accusation d’actes préparatoires pour le compte d’une entité étrangère à l’endroit de l’ancien employé d’Hydro-Québec à Varennes, Yuesheng Wang, arrêté pour espionnage en novembre 2022.

Le présumé espion chinois de 35 ans avait été embauché par Hydro-Québec en 2018 pour travailler au Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie, situé sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes.



Yuesheng Wang était déjà en attente de procès pour « obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d’un ordinateur, fraude dans le but d’obtenir des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public ».



Lors de sa comparution par vidéoconférence au Palais de justice de Longueuil en novembre 2022, M. Wang a été accusé d’avoir dérobé des renseignements stratégiques en lien avec les matériaux utilisés dans la fabrication des batteries pour alimenter, entre autres, les véhicules électriques.



La GRC a annoncé mercredi que Wang faisait maintenant face à deux autres chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la protection de l’information, car il aurait relayé des informations sur Hydro-Québec à une université chinoise et à des centres de recherche en Chine. Selon la poursuite, il aurait également publié des articles scientifiques et déposé des brevets auprès d’eux plutôt que pour le compte de la société d’État québécoise.



Le ressortissant chinois avait nié les accusations en 2022 et avait déclaré qu’il souhaitait rester au Canada pour blanchir sa réputation. L’accusé devra comparaître le 5 avril au palais de justice de Longueuil.