Hitachi Énergie à Varennes : un transport historique

Au cours des derniers jours, l’usine Hitachi Énergie à Varennes a orchestré la livraison d’un immense transformateur de 320 tonnes pour le poste des Appalaches d’Hydro-Québec, à Saint-Adrien-d’Irlande. Ce projet d’ingénierie d’exception constitue une grande première au Québec, puisqu’il s’agit du transport le plus lourd de l’histoire du ministère des Transports (MTQ).



Ce lourd convoi a quitté Varennes par transport ferroviaire et maritime le 15 juin pour ensuite parcourir les routes du Québec jusqu’à la chaîne de montagnes des Appalaches. La logistique complexe de ce transport a exigé la coordination minutieuse des autorités policières, du ministère des Transports, de plusieurs entreprises de télécommunications et d’Hydro-Québec.



Ce projet hors norme a nécessité cinq ans de préparation et un an d’exécution, comme a pu l’expliquer la directrice de projet, Claude Labossière, en entrevue téléphonique, après avoir travaillé toute la nuit en raison des pluies diluviennes causées par la tempête Beryl. « C’est le plus grand défi que j’ai eu à relever jusqu’à maintenant, mais je suis épaulée par une très bonne équipe de partenaires, dont notamment le CN, le MTQ, Hydro-Québec, Anderon Haulage et la firme d’ingénierie EXP. »



Cette tempête a d’ailleurs forcé l’arrêt du convoi, car une quinzaine de kilomètres de route s’effectue sur des chemins non asphaltés, ce qui peut causer des problèmes d’affaissement des voies. D’autres obstacles se dresseront dans les Appalaches, alors que des pentes de l’ordre de 16 et 17 % se présenteront, a-t-elle ajouté.



Mme Labossière a expliqué que, sur des routes planes, un camion-remorque est placé devant le transformateur et un autre est placé à l’arrière afin de pousser le convoi, et le poids total de celui-ci atteint près de 1 000 tonnes. Lorsqu’il faudra monter les côtes, ce sont trois camions-remorques qui tireront le transformateur et jusqu’à quatre camions qui le pousseront.



Ce premier convoi est le début d’une série de quatre livraisons similaires prévues d’ici fin 2025. Afin de réaliser ce transport historique, l’entreprise de Varennes a dû construire un kilomètre de voie ferrée à l’embranchement à Val-Alain. De plus, sur le dernier tronçon, l’équipe a dû renforcer des ponts pour supporter le poids du transport, alors qu’il fallait parfois en éviter d’autres, vu la forte charge du convoi.

Et ce qui ajoute à la fierté de la directrice de projet, c’est qu’il y a beaucoup de femmes qui ont des postes de coordination et de décision parmi ses partenaires impliqués, ce qui est encore peu courant dans le domaine de l’ingénierie.



En ce sens, Claude Labossière et son équipe ont l’impression d’ouvrir le chemin de plus d’une manière!









******



Les femmes de cette équipe de logistique





Claude Labossière, directrice de projet transport, Hitachi Énergie Canada Inc



Renée Duhamel, directrice de projet fabrication, Hitachi Énergie Canada Inc



Daniela Ilie, directrice de projet, Hydro-Québec



Mélanie Girard, Directrice opérations intermodals, Anderon Haulage Ltd (transporteur)



Cyndi Maltais, Responsable permis et utilités publiques, Anderon Haulage Ltd (transporteur)



Gabrielle Simard, surveillance technique travaux de soutènement de structure, EXP (consultants)



Dena Shalaby, surveillance technique travaux de soutènement de structure, EXP (consultants)