Travaux de réaménagement de l’accès à l’IREQ à Varennes

Hydro-Québec entreprend des travaux de réaménagement de l’accès à l’IREQ sur la rue Michael-Faraday qui se trouve à la jonction des territoires de Sainte-Julie et Varennes.

Le chantier débutera dans la nuit du 24 au 25 avril, entraînant la fermeture complète de la rue Michael-Faraday pour cette courte période. Un chemin de détour sera aménagé via la route 229 (Lionel-Boulet) et le chemin de la Belle-Rivière.

Il est à noter qu’à partir du 25 avril et ce, jusqu’à la fin mai, il y aura une fermeture complète en direction Nord (détour via le chemin de la Belle-Rivière et la route 229). La circulation sera toutefois permise en direction Sud, cependant la vitesse sera réduite à 50 km/h.