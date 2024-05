Investissement de 140 M $ et création de 70 emplois chez Hitachi Énergie à Varennes

Québec a dévoilé un objectif ambitieux d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce qui nécessite entre autres de produire plus de 150 térawattheures (TWh) d’énergie additionnelle, soit environ le double de ce que la province consomme aujourd’hui. La production de plus d’électricité amènera nécessairement l’ajout de plus de transformateurs et c’est pourquoi la multinationale japonaise Hitachi Énergie a annoncé le 29 avril un investissement de 140 M$ pour la mise à niveau et la modernisation de son usine de transformateurs de puissance à Varennes.



« Nous avons contribué au développement du réseau électrique au Québec à l’époque et nous allons continuer! » a déclaré en entrevue Jean-François Chouinard, directeur de l’usine de Varennes qui a été construite en 1971. Le bâtiment actuel, qui était auparavant dénommé ABB, occupe 300 000 pieds carrés et emploie 335 personnes.



Il a expliqué que cette annonce de 140 M$ s’inscrit dans le cadre des investissements récemment annoncés par Hitachi Énergie afin d’accroître sa capacité de fabrication de transformateurs à l’échelle mondiale, dont le tiers environ devrait être consacré à Hydro-Québec.



Pour sa part, l’installation supplémentaire de 130 000 pieds carrés permettra à l’entreprise d’assurer la certification des transformateurs de puissance fabriqués à Varennes. Au cœur de cette importante annexe qui sera adjacente au bâtiment actuel, on retrouvera le centre d’essai avec deux cellules de tests qui devrait être opérationnel en 2027.



Cet investissement devrait amener de ce fait la création de 70 emplois supplémentaires. Le gouvernement du Québec investit de son côté 30 M$ sous forme de prêt-subvention par l’entremise d’Investissement Québec. Hitachi serait également en discussion pour obtenir du financement auprès du fédéral, mais les négociations n’auraient pas encore été finalisées.



C’est Hydro-Québec qui effectue présentement ces tests d’homologation des transformateurs de puissance dans son laboratoire de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), qui se trouve dans l’imposant cube brun que l’on ne peut manquer de voir en bordure de l’autoroute 30.



L’usine de Varennes est en production constante, comme l’a pu le constater La Relève lors de sa visite des installations qui font l’objet d’un vaste système de surveillance. Les équipes en place sont en mesure de produire en moyenne à chaque semaine un énorme transformateur, qui permet un transport et une distribution efficaces de l’électricité à travers le réseau. Leur poids varie entre 300 et 400 tonnes, selon les spécifications des clients qui proviennent de partout à travers le monde, et ils sont ensuite installés sur un wagon renforcé afin d’assurer leur livraison.