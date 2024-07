Ottawa investit 30 M$ dans Hitachi Énergie

Hitachi Énergie Canada bénéficiera d’un financement de 30 M$ de la part du gouvernement du Canada pour soutenir l’établissement d’un nouveau centre de simulation CCHT à Montréal et pour la modernisation son usine de transformateurs de puissance à Varennes.

Ce financement fait partie d’un investissement global de 140 M$ annoncé en avril, qui comprenait également un financement d’Investissement Québec.

Ces investissements visent à accroître la capacité de fabrication de transformateurs à l’échelle mondiale, pour soutenir les efforts d’électrification.

L’installation de Varennes est le principal lieu de fabrication de grands transformateurs de puissance en Amérique du Nord pour Hitachi Énergie.

Elle soutient les réseaux d’électricité nationaux et régionaux, et dessert des projets d’énergie renouvelable à l’échelle des services publics.

L’établissement d’un laboratoire d’essais de transformateurs sur place, à Varennes, constitue un élément essentiel des efforts déployés par l’entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables au Québec.

Cette installation supplémentaire de 130 000 pieds carrés (environ 12 000 mètres carrés) soutiendra la certification des transformateurs de puissance fabriqués à Varennes, ce qui constitue une partie essentielle du processus d’acceptation finale pour les clients. Le laboratoire d’essais devrait être achevé d’ici la fin de 2027.

«Dans un avenir carboneutre, la capacité de production d’électricité du Canada devra être de deux à trois fois plus grande qu’aujourd’hui. Les transformateurs et la technologie CCHT d’Hitachi Énergie joueront un rôle clé dans l’expansion de la capacité de production d’électricité du Canada et de l’Amérique du Nord», a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, lors de cette annonce le 15 juillet dernier.