Changements climatiques: un rôle central pour les municipalités

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, a accueilli favorablement la mise à jour annuelle du Plan de mise en œuvre 2024-2029 (PMO) du Plan pour une économique verte 2030 (PEV) dévoilé le 18 juin par le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette. Cependant, l’UMQ se dit préoccupé quant au report des investissements prévus pour l’électrification des autobus urbains.



M. Damphousse estime que les municipalités jouent « un rôle crucial » dans la réalisation des objectifs du PEV, notamment en soutenant les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de décarbonation et d’adaptation aux changements climatiques.



« Aujourd’hui, le PMO met l’accent sur l’adaptation aux changements climatiques et souligne le rôle central des municipalités, notamment par l’élaboration de plans climats. Il réaffirme également l’importance de l’efficacité énergétique pour surmonter les défis de la transition énergétique. Les municipalités sont prêtes à contribuer à la production d’énergie renouvelable, ce qui sera essentiel, comme le confirme ce plan » a-t-il mentionné par voie de communiqué.



Par contre, il juge que le gouvernement doit retarder l’atteinte des cibles d’électrification du transport collectif partout au Québec afin d’accroître les sommes disponibles à court terme pour le transport collectif. Il a souligné que le report des investissements ne permet pas d’atteindre cet objectif.



M. Damphousse ajoute que les démarches de l’UMQ se poursuivent auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et du ministère fédéral de l’Environnement afin d’avoir accès aux nouvelles enveloppes du Fonds municipal vert. Ce financement potentiel comprend 291 M$ pour le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes et 530 M$ dollars pour le programme Leadership local pour l’adaptation climatique. Selon le président de l’UMQ, ces sommes sont « essentielles » pour renforcer les initiatives locales en matière de développement durable.