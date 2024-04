Grand nettoyage pour la Terre à Varennes

Dans la foulée du Jour de la Terre, le 22 avril, une grande corvée de nettoyage familiale est organisée à Varennes.



Ce projet, tenu en collaboration avec l’organisme PurNat, se déroulera le dimanche 21 avril, de 9 h à 12 h, et les personnes intéressées à y prendre part sont invitées à se présenter dès 8 h 30 au point de rencontre situé dans le stationnement des autobus de l’école secondaire le Carrefour. Les participants travailleront en équipe pour ramasser les déchets et les débris laissés sur les trottoirs, dans le boisé du Moulin ainsi que sur la rue de la Rivière.



Les responsables de l’activité fourniront des pinces à déchet, des gants, des seaux et des sacs, alors que les participants sont invités à apporter leur bouteille d’eau et leur collation pour l’occasion.