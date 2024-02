Grand succès pour les Plaisirs d’hiver 2024 de Varennes

Les élus, les employés municipaux et la mascotte Bourrasque remercient les familles pour leur participation aux Plaisirs d’hiver qui ont eu lieu les 2, 3 et 4 février au parc du Pré-Vert. Jeunes et moins jeunes ont profité des joies de l’hiver dans une atmosphère de fête.



« Quel beau week-end et quelle joie d’avoir participé aux Plaisirs d’Hiver avec les familles varennoises ! Votre présence a apporté des moments chaleureux à ces journées hivernales », a déclaré le maire Martin Damphousse, en remerciant les différents services municipaux qui ont organisé cet événement féérique.



De nombreuses activités et jeux ont été mis en place comme le patinage libre, la glissade sur tube, des promenades en trottinette des neiges, de la raquette, du vélo surdimensionné, des structures gonflables ainsi qu’une aire de repos aménagée de foyers au bois.