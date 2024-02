Profitez des plaisirs de l’hiver à Varennes du 2 au 4 février

𝐋𝐞𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐬𝐢𝐫𝐬 𝐝’𝐡𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐮 𝟐 𝐚𝐮 𝟒 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫! 🎿⛸️

Prenez part à une célébration dédiée à l’hiver et à ses activités cette fin de semaine!

🏔️ 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟐 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 – 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐠𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞𝐫 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞́𝐞

Dès 18 h 30, vivez la magie d’une pente à glisser illuminée au parc Saint-Charles. Tubes sur neige fournis pour une soirée remplie de rire!

🎉 𝐒𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝟑 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 – 𝐅𝐞̂𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥𝐞

Au parc du Pré-Vert dès 11 h, profitez d’activités familiales, parcours de raquettes, structures gonflables et bien plus encore!

⛸️ 𝐃𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟒 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 – 𝐏𝐫𝐞̂𝐭 𝐝’𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞

Empruntez des équipements au parc du Pré-Vert de 11 h à 16 h. Au Polydôme, découvrez les sports de glace avec initiations pour tous!

Réchauffez-vous avec des chocolats chauds gratuits tout le week-end, apportez votre tasse. Toutes les familles sont invitées à participer! 🥳👨‍👩‍👧‍👦

Cet événement inclusif prévoit des activités pour les personnes ayant des besoins particuliers. Lors de la fête familiale samedi, Zone Loisir Montérégie animera un kiosque de prêt d’équipements adaptés: raquettes et bâtons amovibles, skivel et luge. Le dimanche, une démonstration de hockey adapté sera présentée à 11 h 30 et une initiation de hockey luge sera offerte à 12 h 45.

👉 Consultez la programmation ici : tinyurl.com/3rkma6dj

https://www.ville.varennes.qc.ca/actualites/24/01/22/les-plaisirs-d-hiver-celebres-du-2-au-4-fevrier-a-varennes