De la musique francophone au moins 65 % du temps à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 8 avril, le conseil a résolu d’exiger la diffusion de pièces francophones lors d’événements et d’activités municipales à un taux supérieur aux normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC), soit 65 %.



Rappelons à ce sujet que, lors de l’assemblée publique du 11 mars, un citoyen, Denis Bourdua, avait pris la parole afin de déplorer que la musique qu’il avait entendue lors de l’événement Plaisirs d’hiver en février était presque exclusivement en anglais.



Dans son intervention au micro, il avait expliqué qu’il avait fait part à des membres du conseil municipal de sa grande déception face à cette situation. « C’est un événement pour les familles, les enfants; on a un devoir de faire connaître notre musique francophone et québécoise! », avait-il déclaré.



Le maire lui avait donné raison en précisant que la Ville peut poser des exigences lors de l’animation des événements à Varennes. C’est ainsi que, lors de l’assemblée du 8 avril, le conseiller Gaétan Marcil a déclaré que « La Ville a pris en considération la politique réglementaire de radiodiffusion du CRTC » et qu’à l’avenir, il sera exigé la diffusion de pièces francophones « à un taux supérieur aux normes du CRTC de 65 % ».