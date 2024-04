Un nouvel album pour le Varennois Raphaël Dénommé

En avril, ne te découvre pas d’un fil dit l’adage, mais avec l’auteur-compositeur et interprète originaire de Varennes, Raphaël Dénommé, on découvre en avril un univers festif où le groove de Brûler ensemble, le deuxième extrait de son album francophone à venir, Delta Keb Mojo, donne une bonne idée de l’énergie qui accompagnera son lancement-spectacle, le 18 avril au Petit Campus à Montréal.



« Oh que j’avais hâte de l’annoncer celle-là », a-t-il lancé d’emblée. Ça s’annonce festif pour le lancement-spectacle de mon nouvel album. Nous allons être six musiciens sur scène, ça va être un méchant party! Je garantis un sacré bon show », a-t-il ajouté en précisant qu’il présentera l’entièreté du nouvel album ainsi que quelques surprises à cette occasion.



On le sent bien, l’univers musical de Raphaël Dénommé est marqué par des influences sud-américaines et ce deuxième extrait de style Hill Country Blues Rock nous plonge une fois de plus dans l’univers musical unique de Raphaël Dénommé, qui s’est associé au guitariste Ariel Posen pour la réalisation de l’opus à venir.



« Brûler ensemble a un groove entraînant, donc je pense que c’est une belle invitation à venir au lancement et découvrir l’album Delta Keb Mojo. Ça me donne vraiment hâte de la route et d’aller à la rencontre des gens pour présenter un nouveau spectacle », a avoué l’artiste.



« J’ai tout mon temps pour te prendre/Qu’on tourne ensemble/Avant qu’le plancher s’enflamme! », a-t-il averti sur son plus récent extrait, avant de se promettre d’en faire autant sur les planches du Petit Campus à Montréal.