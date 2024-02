Distribution des journaux de Gravité : un nouveau modèle hybride innovant dès le 27 février

En réponse à la fin annoncée du Publisac, Gravité informe que ses journaux, dont La Relève, seront distribués selon un nouveau modèle hydride incluant Postes Canada et des points de dépôt.

À compter du 27 février, Postes Canada assurera la distribution des cinq journaux de Gravité, de manière rotative sur une période de trois semaines. Chaque lecteur recevra ainsi une copie du journal directement dans sa boîte aux lettres, ce, toutes les trois semaines. La rotation des adresses desservies chaque semaine permettra de conserver une couverture semblable à celle qu’offrait le Publisac, précise Gravité.

Parallèlement à la livraison de Postes Canada, près de 1 000 points de dépôt installés dans des lieux publics stratégiques permettront également de récupérer une copie du journal en tout temps. Ceux-ci seront situés dans des stations-service, des dépanneurs, des marchés d’alimentation, des résidences pour aînés (RPA), des restaurants, des centres commerciaux et des magasins à grande surface, notamment.

Gravité affirme que le nouveau modèle de distribution hybride a été «soigneusement conçu pour répondre plus efficacement aux besoins de la communauté et aux nouvelles réalités de l’industrie». Il minimise également son impact environnemental tout en poursuivant sa mission d’informer.

«Notre objectif est clair, c’est de s’assurer que l’information de qualité, fiable et locale demeure à la portée de tous, enrichissant ainsi la vie de notre communauté, affirme Julie Voyer, présidente-directrice générale de Gravité. Nous sommes convaincus que ces nouvelles avenues de distribution renforceront le lien entre Gravité, ses lecteurs et ses annonceurs, tout en s’adaptant aux habitudes changeantes de consommation de l’information.»

La PDG de Gravité souligne du même souffle l’importance d’innover, alors que les médias font face à l’adversité, notamment en raison du blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram.

Appui

Rappelons que Transcontinental a annoncé le 3 novembre qu’elle mettait fin à son Publisac, après 46 ans d’existence. Ce produit sera remplacé par le nouveau feuillet publicitaire raddar.

Depuis, plusieurs voix se sont levées, dans le milieu politique entre autres, pour demander à Postes Canada d’offrir un tarif préférentiel ou la gratuité aux éditeurs de journaux et ainsi poursuivre la distribution de ceux-ci dans leur communauté. Cette mesure est d’ailleurs citée dans le Plan de valorisation des médias locaux présenté par la Ville de Longueuil le 2 février, dans lequel la Ville s’engage à dépenser 50% de son budget publicitaire dans les médias locaux, notamment Le Courrier du Sud.



«Cette évolution marquera non seulement notre engagement à rester accessible, mais aussi à renforcer notre visibilité et notre présence au sein de la communauté.»

-Gravité