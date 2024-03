Éclipse solaire : le CSS des Patriotes y voit une occasion en or

Tous les établissements du CSS des Patriotes seront ouverts le lundi 8 avril afin de permettre aux élèves de vivre cet événement historique, indique l’équipe des communications dans un courriel envoyé à Gravité Média.

«Par notre emplacement, nous aurons le privilège d’observer l’éclipse partielle, et à certains endroits, l’éclipse totale. C’est une occasion en or pour les nouveaux apprentissages», ajoute l’équipe des communications.

On précise que les enseignants prévoient des activités spéciales pour comprendre et vivre ce phénomène rarissime et en faire une activité pédagogique mémorable.

Pour assurer la sécurité de tous, le fonctionnement de la journée a été modifié.

Écoles primaires et secondaires

Il y aura distribution de lunettes certifiées répondant à la norme internationale ISO 12312-2:2015 pour tous les élèves à partir de la 1re année. Aucun élève ne pourra quitter seul l’école entre 13h45 et 16h40.

Aussi, chaque école organisera un plan de départ des élèves et en informera les parents afin d’éviter un trop fort achalandage.

Enfin, aucune nouvelle matière ne sera enseignée et aucune évaluation ne sera planifiée le 8 avril.

Préscolaire et primaire

Le transport scolaire sera annulé en après-midi, incluant le transport des élèves des classes d’enseignement spécialisé. Cette décision s’explique par l’impossibilité d’assurer une supervision adéquate des mesures de prévention à l’intérieur des autobus pendant l’éclipse.

L’horaire de classe habituel sera maintenu.

Pour ceux qui seront dans l’impossibilité de venir chercher leur enfant à la fin des classes, l’école assurera une surveillance jusqu’à 16h40. Le service de garde sera offert selon l’horaire habituel pour ceux qui sont inscrits. Les parents devront venir chercher leurs enfants à l’intérieur de l’école et les accompagner à l’extérieur vers la voiture ou la maison. Si l’élève est habituellement marcheur, il pourra quitter seul à partir de 16h40, à moins que quelqu’un ne soit venu le chercher avant.

Secondaire

Le transport scolaire sera annulé en après-midi, incluant le transport des élèves des classes d’enseignement spécialisé.

L’horaire de classe habituel sera maintenu. L’école assurera une surveillance jusqu’à 16h40.

Les parents devront venir chercher leurs enfants dehors dans le débarcadère de l’école. Le départ des élèves se fera par vagues afin d’éviter un trop fort achalandage. L’école informera les parents des modalités pour le départ des élèves. Si l’élève est habituellement marcheur, il pourra quitter seul à partir de 16h40, à moins que quelqu’un ne soit venu le chercher avant.

Formation professionnelle et formation générale des adultes

L’horaire des cours habituel est maintenu. Chaque centre assurera le départ sécuritaire des élèves vers les véhicules. L’heure du départ par transport adapté des élèves adultes du programme d’insertion professionnelle sera modifiée de manière à assurer des déplacements sécuritaires.

CSS Riverside

La Commission scolaire Riverside a pris la décision de déplacer la journée pédagogique du 26 avril au 8 avril, jour de l’éclipse solaire. La directrice générale Lucie Roy indique que cette décision a été prise en raison des deux journées pédagogiques prévues au calendrier du mois d’avril.

CSS Marie-Victorin

En date du 14 mars, le Centre de services scolaire Marie-Victorin n’avait pas répondu au journal concernant ses plans pour le 8 avril.