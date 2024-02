Éclipse solaire : les centres de services scolaires en mode attente

Certains conseils scolaires de l’Ontario ont récemment annoncé la fermeture de leurs établissements le lundi 8 avril en raison de l’éclipse totale de soleil prévue. Cependant, du côté des différents centres de services scolaires de la région, aucune décision n’a encore été prise.

Au sein du CSS des Grandes-Seigneuries, la fermeture des établissements n’est pas envisagée. Hélène Dumais, directrice adjointe du Service des communications, précise que des consignes seront tout de même communiquées aux directions des établissements pour assurer la sécurité des élèves et du personnel lors de l’événement. Le CSS des Grandes-Seigneuries est en contact avec la Direction santé publique de la Montérégie et le ministère de l’Éducation pour obtenir les meilleures pratiques à suivre.

Quant au CSS des Patriotes, aucune décision n’a encore été prise. L’équipe des communications indique qu’elle attend les recommandations de la direction de la Santé publique, qui devraient être disponibles prochainement.

Le 8 avril prochain, une éclipse totale de soleil se produira au Québec; une première depuis 50 ans. Tandis que l’ensemble du Québec observera une éclipse partielle, la totalité de l’expérience ne sera visible que dans une bande d’environ 200 km de largeur traversant le sud du Québec. L’éclipse totale est prévue vers 15h25 – 15h30, en fonction de la position géographique exacte.

Question de sécurité

En ce qui concerne le Toronto District School Board (TDSB) en Ontario, des préoccupations de sécurité liées à la circulation ont été soulevées, étant donné que des milliers d’enfants rentreraient chez eux à la fin de la journée dans une obscurité temporaire.

Le TDSB rejoint ainsi au moins six autres conseils scolaires de l’Ontario et deux centres de services scolaires du Québec qui ont déjà informé les parents de l’annulation des cours le 8 avril.

Regarder directement le soleil pendant l’éclipse, sans protection appropriée, peut entraîner de graves problèmes, tels qu’une perte partielle ou totale de la vue.

À noter que le CSS Marie-Victorin et le CSS Vallée-des-Tisserands n’ont pas encore fourni d’indications concernant la situation au moment de publier l’article.